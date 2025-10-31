In den vergangenen Jahren spielte Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, wenn es um die Mediaplanung in Kampagnen ging. Gleichzeitig muss die Werbung ihre primären Ziele, zum Beispiel einen gewissen Abverkauf, erreichen.

Mit diesem vermeintlichen Zielkonflikt haben sich Bynd Consulting und der FAW, der Fachverband Aussenwerbung, 2023 erstmals beschäftigt und seitdem zwei gemeinsame Studien zu „Wirkung und Auswirkung“ von Mediamix-Kampagnen vorgelegt. Hier wird dem Return on Investment (ROI) der „Return on Environment“ (ROE) als neue Zielgröße an die Seite gestellt.

Kostenfreie Tools

Auf der Grundlage der beschriebenen Methodik hat Bynd im Auftrag des FAW nun zwei Tools entwickelt, mit denen man den optimalen ROI beziehungsweise den ROE von Kampagnen ermitteln kann. „OOH-Dashboard“ und „Szenario-Tool“ heißen die beiden Features, und sie basieren auf einer Vielzahl von Daten aus Mediamix-Kampagnen, die von den Agenturen Omnicom, Dentsu und Mediacom zur Verfügung gestellt wurden. Die Nutzung der beiden Tools auf der FAW-Website ist kostenfrei und öffentlich zugänglich.

Das OOH Dashboard zeigt anhand der eingepflegten Kampagnen die Durchschnittswerte für den von OoH erbrachten ROI sowie den Anteil am Media-generierten Umsatz. Dabei lässt sich nach zwei Sektoren – FMCG und Non-FMCG – sowie verschiedenen Branchen filtern. Der immer verfügbare KPI ist Sales, die anderen KPI – Ad Awareness, Consideration, Purchase Intent und Word of Mouth – lassen sich nur bei der Gesamtzahl anzeigen, da hier genug Fälle für eine repräsentative Übersicht gegeben sind.

Das Szenario-Tool ermittelt anhand der modellierten Daten die CO2-Emissionen sowie den generierten Umsatz anhand des eingesetzten Brutto-Spendings. Hier lassen sich durch Schieberegler die Budgets in den einzelnen Kanälen anpassen und somit die Werte in verschiedenen Mediamix-Szenarien vergleichen. Auch hier ist ein Filter nach Sektoren und Branchen möglich.

Bislang sind 135 Kampagnen hinterlegt, der FAW sieht das Tool aber als wachsendes Projekt, um mehr und mehr Kampagnen hinzuzufügen. Hier geht es zu den ROI/ROE-Tools.

