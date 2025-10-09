Der österreichische Außenwerber Epamedia befördert Petra Lang. Bisher war sie Head of Client Service & Agency Sales, nun übernimmt sie die Rolle der Director Agency Sales, Client Service & Digital. Damit trägt sie die Gesamtverantwortung für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung dieser drei Unternehmensbereiche und ist Teil des Management-Teams.

„Die enge Zusammenarbeit mit unseren Agenturpartnern, exzellenter Kundenservice und der konsequente Ausbau unserer digitalen Produkte sind für mich die zentralen Erfolgsfaktoren in der Außenwerbung. In meiner neuen Rolle möchte ich diese drei Bereiche noch stärker miteinander verbinden – um integrierte, innovative und wirkungsvolle Kommunikationslösungen zu schaffen, die unsere Kundinnen und Kunden im öffentlichen Raum nachhaltig sichtbar machen“, sagt Petra Lang.

In ihrer bisherigen Position verantwortete Petra Lang die strategische und operative Leitung der Bereiche Client Service und Agency Sales, mit starkem Fokus auf Digitalisierung, den Ausbau von DooH- und Programmatic-DooH-Angeboten sowie auf datengetriebene digitale Vermarktungskonzepte.

Alexander Labschütz, CEO von Epamedia, kommentiert: „Mit Petra Lang rückt eine erfahrene und hochkompetente Führungskraft ins Management-Team auf, die strategisches Denken mit operativer Exzellenz verbindet. Ihre Expertise in Agency Sales, Client Service und Digital ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens.“

Anzeige