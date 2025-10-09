Der DooH-Vermarkter Ocean Outdoor, bekannt für große ikonische Screens in Metropolen, hat zwei Führungspositionen neu besetzt, um das Wachstum in sieben europäischen Märkten voranzutreiben.

Nick Shaw, derzeit Chief Commercial Officer (CCO) für Großbritannien, wird ab dem 1. Januar 2026 zum CEO von Ocean Outdoor UK ernannt. Er folgt auf Phil Hall, der zum Group Chief Operating Officer (COO) aufsteigt.

Nick Shaw kam 2010 als Agency Sales Director zu Ocean und hatte seitdem verschiedene leitende Positionen inne, darunter Sales Director, Chief Revenue Officer und zuletzt CCO.

Phil Hall kam 2019 als Joint Managing Director zum Unternehmen, wurde 2023 CEO für Großbritannien und übernahm 2025 zusätzlich die Position des Group Chief Commercial Officer. In seiner neuen Rolle als Group COO wird er die operativen Abläufe und kommerziellen Beziehungen in allen Märkten verantworten.

Fokus auf Strategie für Europa-Expansion

Laut Stephen Joseph, CEO der Ocean Outdoor Group, sollen die Personalentscheidungen die Führungsstruktur des Unternehmens stärken und die Expansion in Europa unterstützen.

„Die Beförderung von Nick spiegelt sein Engagement wider, organisches Wachstum im britischen Geschäft voranzutreiben“, so Stephen Joseph. „Phil wird sich nun vollständig auf seine neue Konzernrolle konzentrieren, die kommerziellen Beziehungen weiter ausbauen und die strategischen Ziele umsetzen.“

Phil Hall sagt zu seiner neuen Position: „Ocean ist ein Unternehmen mit klarer Vision, starken Partnerschaften und einem fantastischen Team. Es ist mir eine Ehre, Group COO zu werden, während wir eine spannende Wachstumsphase in bestehenden und neuen Märkten beginnen.“

Nick Shaw ergänzt: „Ocean hat sich in den letzten 16 Jahren stark verändert – mit erstklassigen Standorten, preisgekrönter Kreativarbeit und modernster Technologie. Ich freue mich darauf, die britische Einheit in die nächste Entwicklungsphase zu führen.“

