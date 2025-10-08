Die Laya Group, Anbieter für datenbasiertes CRM und Retail Media im Handel, erweitert ihre Geschäftsführung. Sabine Fuchs übernimmt neben Christian Heß die Rolle der Co-Geschäftsführerin. Mit der Doppelspitze will das Unternehmen, das 2024 von Serviceplan übernommen wurde, seine Wachstumsstrategie und die Skalierung seines technologiegestützten Geschäftsmodells vorantreiben.

Sabine Fuchs ist Mitgründerin der Laya Group und war seit 2020 an der Entwicklung der Plattformarchitektur sowie modularer CRM- und Retail-Media-Lösungen beteiligt. In ihrer bisherigen Funktion verantwortete sie unter anderem die Weiterentwicklung des Retail-Media-Geschäftsmodells und des Angebotsportfolios des Unternehmens. Vor ihrer Tätigkeit bei Laya Group war Sabine Fuchs in leitenden Positionen bei Payback, Loyalty Partner Solutions sowie Mediamarkt Saturn tätig. Dort betreute sie digitale Großprojekte im CRM- und Marketingbereich.

Christian Heß, bisheriger Managing Partner der Laya Group, betont ihre Erfahrung in Strategie, Technologie und operativer Umsetzung als wichtigen Faktor für die Weiterentwicklung des Unternehmens.

Die Laya Group beschäftigt derzeit rund 120 Mitarbeitende, darunter Data Scientists, CRM-Experten, Media-Spezialisten und Softwareentwickler. Die modulare Plattform des Unternehmens soll Händlern helfen, Kundendaten zu aktivieren, kanalübergreifende Kampagnen zu steuern und Umsatzpotenziale zu erschließen.

