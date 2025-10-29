PPDS hat das langjährige Teammitglied Bruce Wyrwitzke zum Senior Director of Sales for North America in Nordamerika befördert. Dies ist Teil der laufenden Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in der Region auszubauen.

Bruce Wyrwitzke, der 2021 als Vertriebsleiter zu PPDS kam, wird nun alle Vertriebsaktivitäten für alle Produktkategorien leiten, darunter Digital Signage, LED, interaktive Displays, Videowände und Professional TVs. Er berichtet an Angela Lin, Commercial Head of North America, und wird die Vertriebsstrategie, die Partnerbeziehungen und den Kundendienst in verschiedenen Marktsektoren überwachen.

Als ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe mit Spezialisierung auf Raumfahrtsysteme bringt Bruce Wyrwitzke 25 Jahre Erfahrung im AV-Bereich mit. Während seiner Tätigkeit bei PPDS hat er dazu beigetragen, die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika zu stärken und die Einführung von PPDS-Lösungen in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Bildung, Gastgewerbe und Unternehmensumgebungen voranzutreiben.

Das Unternehmen erklärte, dass Bruce Wyrwitzke auch die Nachhaltigkeitsinitiativen von PPDS vorantreiben und Lösungen wie die Philips Tableaux E-Paper-Serie und Ecodesign-Beschilderungsdisplays fördern werde – letztere gehören zu den ersten, die eine Epeat Climate+ Gold-Bewertung erhalten haben.

„Seit ich 2021 zu PPDS gekommen bin, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat mich immer wieder beeindruckt“, sagt Bruce Wyrwitzke. „Ich bin stolz darauf, dass mir die Leitung dieses talentierten Teams anvertraut wurde und ich das Unternehmen vorantreiben darf.“

