Forté – ehemals AVI Systems – hat Informationsteknik übernommen, einen skandinavischen Spezialisten für moderne Arbeitsumgebungen. Das 1989 gegründete Unternehmen ist in Schweden und Dänemark aktiv, verfügt über sieben Standorte und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende.

Mit der Akquisition setzt Forté, einer der größten ProAV-Integratoren der USA, seine Expansionsstrategie in Europa fort: Das Unternehmen übernimmt systematisch Partner der ProAV-Allianz GPA. Bereits im Frühjahr 2025 akquirierte Forté die AV-Integratoren System Video in Irland und GMS in Deutschland – beides GPA-Mitglieder. Ziel ist es, die Allianz von einem losen Partnernetzwerk zu einem global einheitlich agierenden Unternehmen zu entwickeln.

Lokale Stärke, globale Reichweite

Informationsteknik ist bekannt für sein Qualitäts-Engagement. Mit seiner langen Erfahrung und starken regionalen Präsenz hat sich das Unternehmen einen festen Platz am Markt erarbeitet. Informationsteknik bietet zuverlässige Lösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsorte – und ist so für viele bekannte Organisationen in Skandinavien zu einem geschätzten Partner geworden.

Das Geschäft mit audiovisueller Integration in Schweden und Dänemark wird künftig unter dem Namen Forté weitergeführt. Das Event-Geschäft bleibt unter den bekannten Marken bestehen: Informationsteknik in Schweden und Get Visual in Dänemark. So bleiben die starke Bekanntheit und der gute Ruf bei großen Live-Veranstaltungen und Konferenzlösungen erhalten.

Durch den Zukauf stärkt Forté seine Position auf dem europäischen Markt und baut zugleich sein Angebot an zukunftsfähigen Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit weltweit aus. Schweden gilt dabei als wichtiger Standort für US-Unternehmen, die in die nordischen und baltischen Regionen expandieren möchten.