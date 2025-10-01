Stephen Patterson, ehemaliger Sales Director für Europa und Afrika bei Biamp, ist als neuer CEO zu Pufferfish Displays gewechselt. Pufferfish Displays stellt kugelförmige Displays auf Projektionsbasis her, die in Unternehmensumgebungen, öffentlichen Einrichtungen sowie im Hochschulbereich und in Besucherattraktionen zum Einsatz kommen. Pufferfish hat seinen Hauptsitz in Edinburgh. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet.

Iain Mackay, Chairman von Pufferfish Displays, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass Stephen in einer so spannenden Phase unserer Entwicklung zu uns kommt. Pufferfish Displays hat sein Geschäft stetig globaler ausgebaut, und wir glauben, dass Stephens Erfahrung und Vision perfekt zu denen unseres Vorstands und unseres Führungsteams passen.“

Stephen Patterson bestätigt: „Die Gelegenheit, Teil eines so innovativen und kreativen Unternehmens zu werden, war einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Neben der Entwicklung und Aktualisierung der Hardware-Produkte von Pufferfish Displays haben wir einige ehrgeizige Wachstumspläne für unseren Bereich Content Creation.“ Er sei überzeugt, diesen Bereich ebenso wie die Displays selbst deutlich ausbauen zu können, möglicherweise auch über die Sphärenform hinaus.