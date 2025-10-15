Kentucky Fried Chicken eröffnete in Rom seine erste „Avantgarde“-Location: In der Gegend um den Trevi Brunnen entstand eine QSR-Filiale, wie sie bald auch in andere europäische Städte kommen soll: größer, mutiger eingerichtet und mit mehr LED. Das Restaurant erstreckt sich über zwei Etagen mit insgesamt 870 Quadratmetern und führt als eine von 38 Filialen weltweit KFCs neue Getränkemarke Kwench.

Mit KFC und Kwench teilt sich das Restaurant in einen roten und einen pinken Bereich mit zwei verschiedenen Bestelltresen ein, über denen Promotions auf einem langgezogenen LED-Screen laufen. Anstatt Menüboards gibt es einen zweiten großen LED-Screen, der in der Mitte des Restaurants über einem Kreis von Orderterminals gebaut ist.

Mit dem Konzept des KFC Tritone, wie sich die Location nennt, will die QSR-Kette Essen zu einem Lifestyle-Erlebnis machen. „Die Eröffnung unseres Flagship-Restaurants in Rom ist mehr als nur ein Meilenstein – es zeigt, wohin wir als Marke in Europa unterwegs sind“, sagt Scott Mezvinsky, CEO von KFC Global. „Das KFC Tritone ist mutig, modern und für die Zukunft gebaut.“

Exklusiv für die Filiale kreierte KFC ein neues Menü namens Hello Roma. Bestellt werden kann am Tresen, am Orderterminal oder über die App. Geliefert wird auch an den Tisch und direkt nach Hause.

Hier noch mehr Impressionen vom KFC Tritone:

