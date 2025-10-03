Der kanadische Live-Video und ProAV-Experience Anbieter Ross Video übernimmt mit Ioversal, den Kölner Anbieter der Vertex Plattform für Immersive Experiences.

Die Vertex AV-Produktionssuite wird von ProAV Integratoren und Live-Production Anbieter für interaktive Ausstellungen, Live-Entertainment, Großproduktionen und dynamisches Projection Mapping eingesetzt. Vertex bietet die Tools die Video, Audio, Beleuchtung und Steuerung auf einer Plattform vereint. Auch mit einer eigenen interaktiven Digital Signage Lösung ist Vertex am Markt aktiv.

Ross Video bietet Live-Videoproduktionslösungen für Broadcast und ProAV in über 120 Ländern. Erst vor wenigen Wochen meldeten die Kanadier die Übernahme des niederländischen Audio-Spezialisten Lama.