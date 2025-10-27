Die norwegische Tochtergesellschaft von JC Decaux hat einen exklusiven Vertrag mit der norwegischen Transportgesellschaft Bane NOR unterzeichnet. Für 4+4 Jahre wird JC Decaux Norge alle Werbeflächen an Norwegens Bahnhöfen betreiben, darunter auch den größten und wichtigsten Verkehrsknotenpunkt, den Hauptbahnhof von Oslo. Die nötigen Investitionen wird Bane NOR finanzieren.

Morten Stray Floberghagen, Director of Property Management bei Bane NOR, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit JC Decaux fortsetzen können. Dank ihrer innovativen und hochkompetenten Organisation haben sie ein bemerkenswertes Vertragswachstum erzielt. Gemeinsam haben wir herausragende Werbeflächen entwickelt und planen, diese Arbeit in der neuen Vertragslaufzeit fortzusetzen.“

Jean-Francois Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Geschäftsführer von JC Decaux, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, unsere 2012 begonnene Werbepartnerschaft mit Bane NOR fortzusetzen. Immer mehr Menschen nutzen den Zug für den Weg zur Arbeit in und um Norwegens Großstädte. Die Passagierzahlen haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres einen Rekordwert erreicht und sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 Prozent gestiegen. In Kombination mit unserem Werbevertrag mit Sporveien in Oslo für alle Busse, Straßenbahnen und die Osloer U-Bahn wird JC Decaux sowohl nationalen als auch lokalen Werbekunden ein sehr starkes Publikum bieten, auch durch den gut wachsenden programmatischen Einkauf.“ Gerade der Osloer Hauptbahnhof mit seinen großen Screens sei ein wichtiger Schuaplatz für effektive DooH-Kampagnen geworden.

Anzeige