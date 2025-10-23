Kindermann zieht Bilanz für seine Xperience Tour 2025 – und diese ist positiv: Rund 150 Besucher erlebten die Lösungen des AV-Unternehmens mit Motorsport-Feeling. An vier Standorten – Neu-Ulm, Kerpen, Leipzig und Hannover – kamen Teilnehmer aus Handel, Fachplanung und Systemintegration unter dem Motto „Business trifft Rennfieber“ zusammen. Dabei wurden Produktneuheiten gezeigt und Möglichkeiten zum Networking gegeben.

Und Action auf der Kartbahn kam auch nicht zu kurz: Die vier Tourstopps fanden allesamt auf renommierte Kartbahnen mit Motorsport-Charakter statt. Somit konnten die Gäste zwischen den Fachgesprächen beim Kartfahren um die beste Rundenzeit kämpfen.

Neue Touchdisplays mit dabei

Als Neuheit wurde unter anderem die Touchdisplay-Serie TD12 mit bis zu 98 Zoll vorgeführt, zudem das Klick & Show K-Flex Präsentationssystem sowie Signalmanagement-Lösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich.

„Mit der Xperience Tour 2025 konnten wir nicht nur unsere neuesten Lösungen vorstellen, sondern auch den persönlichen Austausch mit unseren Partnern fördern – und das in einer Atmosphäre, die Spaß und Dynamik perfekt vereint“, kommentiert Timo Meißner, Geschäftsführer von Kindermann. Er danke allen Teilnehmern und Partnern und freue sich schon jetzt auf die nächste Runde.

Unterstützt wurde die Tour von Herstellern aus der Distribution, darunter Bose Professional, Kramer, Legrand, Maxhub, Newline, Panasonic, Philips, Sony, Vogel’s und Yamaha.

