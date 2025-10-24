Der Trend ist klar: IT-Managed-Services-Anbieter und Lösungsspezialisten drängen zunehmend in den Digital Signage- und ProAV-Markt. Angesichts sinkender Margen im traditionellen IT-Dienstleistungsbereich suchen große Integratoren nach neuen Wachstumsfeldern, in denen sie ihr bestehendes Know-how optimal einsetzen können. ProAV und Digital Signage haben sich dabei als natürliche Erweiterung erwiesen – mit starkem Wachstumspotenzial und klaren Synergien zur IT-Infrastruktur.

Der strategische Ansatz von Zones

Zones, mit Hauptsitz in Auburn, Washington, beschäftigt 2.500 Mitarbeiter und betreut 15.000 Kunden in 150 Ländern. Aufbauend auf den Kernkompetenzen in den Bereichen Cloud, Netzwerke, Sicherheit und Gerätemanagement sieht das Unternehmen ProAV als logischen nächsten Schritt.

Die Einführung von ProAV wird bei Zones gezielt in den Bereichen Einzelhandel und QSR (Quick Service Restaurants) starten, wo das Unternehmen bereits über umfassende Erfahrung und nachweisbare Erfolge verfügt. Diese solide Basis soll langfristig eine Ausweitung in weitere Branchen ermöglichen – stets mit einem einheitlichen Modell für die Integration von IT- und AV-Lösungen.

„Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für Zones, in den ProAV-Bereich zu expandieren“, sagt Doug Eckrote, Senior Vice President und Chief Operating Officer bei Zones. „AV-Technologie ist vernetzt, softwaregesteuert und cloudfähig – eine ideale Ergänzung unseres IT-Lösungsportfolios. Unsere Kunden wollen AV und IT nicht länger getrennt managen, sondern einen vertrauenswürdigen Partner, der beides nahtlos integriert.“

Nächste Schritte: ProAV-Experten gewinnen

Zones sucht aktuell nach einem engagierten ProAV-Kategoriemanager und hat vier strategische Markteinführungsregionen identifiziert: Südkalifornien, Dallas, Cincinnati und Atlanta.

Mit dieser Expansion reiht sich Zones in die wachsende Gruppe von IT-Spezialisten ein, die ProAV und Digital Signage als die nächste Grenze für integrierte Technologielösungen sehen.

