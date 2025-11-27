Der Digital Signage- und Collaboration-Anbieter Heinekingmedia hat sich mit Johannes Krull verstärkt. Der neue Head of Field Sales verantwortet die Führung und Weiterentwicklung des Außendienst-Teams sowie die strategische Ausrichtung im deutschen Markt. Er soll die Marke Heinekingmedia weiter schärfen und die Marktposition weiter ausbauen.

Johannes Krull verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb digitaler Lösungen. Bevor er zu Heinekingmedia wechselte, war der ausgebildete Telekommunikationskaufmann in verschiedenen Vertriebs- und Business-Development-Positionen tätig, unter anderem bei Legamaster sowie zuletzt beim internationalen Edtech-Anbieter Promethean, wo er auch die Verantwortung für Produkteinführungen im deutschen Markt übernahm.

„Heinekingmedia ist ein deutsches Unternehmen mit fast 20 Jahren Historie – darauf lässt sich hervorragend aufbauen“, sagt Johannes Krull. „Unsere Produkte leisten einen wichtigen Beitrag für die Fachkräfte von morgen. Wir unterstützen Schulen und Unternehmen dabei, moderne Lern- und Arbeitsumgebungen sinnvoll und nachhaltig zu gestalten“, erklärt Johannes Krull. Besonders überzeuge ihn, dass Heinekingmedia als Komplettanbieter, „Made in Germany“, auftritt.

Anzeige