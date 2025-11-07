Der globale AV-Integrator Diversified weitet seine Aktivitäten in Indien deutlich aus. Das Unternehmen verstärkt seine Teams in den Bereichen Technik, Service und Projektabwicklung im ganzen Land, um das Wachstum in der APAC-Region voranzutreiben.

Indien entwickelt sich aktuell zu einem der am schnellsten wachsenden professionellen AV-Märkte in Asien. Wie von invidis ausführlich berichtet, wandelt sich das Land zu einem „LED-first“-Digital-Signage-Ökosystem – und überspringt damit die lange LCD-Phase, die viele westliche Märkte prägte. Dieser Trend eröffnet große Chancen für Integratoren wie Diversified. Besonders die rasche Modernisierung von Unternehmen, neue Erlebniswelten und staatliche Anreize für lokale Produktion schaffen starke Impulse.

Auch das Premium-Segment im Digital Signage-Markt zieht an: Sowohl Softwareanbieter als auch Hardware-Hersteller investieren in neue Lösungen und Innovationen.

Für Diversified ist der Ausbau in Indien ein strategischer Schritt. Das Unternehmen hat bereits ein lokales Team aufgebaut und ist in wichtigen Städten wie Bangalore, Mumbai, Chennai und Delhi vertreten. Damit positioniert sich Diversified sowohl für internationale Kunden als auch für lokale Unternehmen, die wachsen und modernisieren wollen.

Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern und über 65 Millionenstädten bietet Indien enormes Potenzial. Der Ausbau der Infrastruktur und der Aufstieg einer konsumfreudigen Mittelschicht machen das Land zu einem attraktiven, bislang kaum erschlossenen Markt für hochwertige AV- und Digital-Signage-Lösungen.

Während sich Budgets zunehmend von einfachen Displays hin zu immersiven, datengesteuerten Signage-Netzwerken verschieben, könnte Indien in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Zielmärkte für AV-Integratoren werden.

