Infiled hat einen neuen Showroom in Crawley südlich von London eröffnet. Das sogenannte „UK Experience Centre” wurde am 20. November eingeweiht. In den Räumlichkeiten werden laut dem Unternehmen umfassende LED-Installationen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen sowie Miet- und Bühnenlösungen für Veranstaltungen, Unterhaltungs- und Theaterproduktionen zu finden sein. Ähnliche Projekte und Installationen von Infiled gibt es auch in Barcelona, Dubai und Frankfurt.

Der neue Showroom soll als Zentrum für Vertrieb, technischen Support und Projektberatung dienen. Inflied erhofft sich, damit schneller auf den wachsenden britischen Markt und dessen Veränderungen reagieren zu können. Der neue Showroom richtet sich vor allem an britische Kunden.

Leistung und Wachstum

Das Experience Centre ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens für den britischen und irischen Markt. In einer Pressemitteilung erklärte Inflied, dass das Unternehmen mit dem neuen Showroom auch „die neuesten Entwicklungen im Bereich der LED-Technologien sowie eine Präsentation der Leistungsfähigkeit, Farbgenauigkeit und Designflexibilität” präsentieren will.

