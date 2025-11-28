LG Electronics hat zum 1. Dezember einen neuen Global CEO: Lyu Jae-cheol, seit 1989 bei LG tätig, übernimmt die Position von William Cho, der die vergangenen Jahre die Transformation vom Hardware-Konzern zur „Smart Life Solution Company“ anführte.

Lyu Jae-cheol leitete seit 2021 die Home Appliance Solution (HS) Company, wo er unter anderem den Ausbau des B2B-Geschäfts und Direktvertriebsmodellen vorantrieb. Seinen Erfolgsbilanz im Ausbau smarter Haushaltsgeräte soll er nun auf den gesamten Konzern übertragen.

Parallel zur CEO-Ernennung passt LG auch die Organisationsstruktur an, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und Geschäftsbereiche klarer auszurichten. Die vier zentralen Sparten – Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) und Eco Solution (ES) – bleiben bestehen. Gleichzeitig werden einzelne Funktionen gebündelt und Investitionen gezielt auf Wachstumsmärkte fokussiert.

Innerhalb der MS-Organisation, unter die auch Digital Signage fällt, fasst LG die TV- und IT-Bereiche zur neuen Display-Einheit zusammen. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau des WebOS-Werbegeschäfts.

Zu den konzernweiten Maßnahmen zählt die unternehmensweite AI-Transformation, im Zentrum derer das neue AX Center steht. Innerhalb des Chief Technology Office soll außerdem ein Advanced Research Lab zur Stärkung der technologischen Basis und ein Next-Generation Computing Lab mit Fokus auf Quantencomputing, verteilte Rechentechnologie und Sicherheitslösungen entstehen.

Für 2026 hat LG angekündigt, den Fokus auf Zukunftsfelder wie HVAC, WebOS und Robotik zu legen, um das Geschäft langfristig zu stärken.

Anzeige