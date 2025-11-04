Die Commerce-Media-Plattform Criteo holt Edouard Dinichert an den New Yorker Unternehmenssitz. Der erfahrene Ad-Tech-Manager wird dort ab 1. Dezember die Rolle des Chief Customer Officer übernehmen direkt an CEO Michael Komasinski.

Edouard Dinichert kommt von der Supply-Side-Plattform Triplelift, für die er als Chief Revenue Officer unter anderem den Ausbau der Gattungen Retail Media und CTV leitete. Zuvor war er mehr als zehn Jahre bei Amazon tätig, wo er Amazon Advertising in Frankreich aufbaute und später die weltweite Ad Tech Sales & Services-Organisation leitete.

Bei Criteo soll Edouard Dinichert den globalen Vertrieb und die Geschäftsaktivitäten im Performance-Media-Bereich leiten. „Während wir die Reichweite und Wirkung von Performance Media weltweit weiter ausbauen, wird Edouards Führung entscheidend sein, um das Kundenwachstum zu beschleunigen“, sagt Michael Komasinski, Chief Executive Officer bei Criteo. „Während wir die Reichweite und Wirkung von Performance Media weltweit weiter ausbauen, wird Edouards Führung entscheidend sein, um das Kundenwachstum zu beschleunigen,.“

Criteo setzt vor allem auf datengetriebener Ansatz, den Edouard Dinichert vertritt. Er soll helfen, den Kundenerfolg und die Innovationskraft des Unternehmens weiter auszubauen.

