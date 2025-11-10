Dentsu Germany hat Andrea Biebl zur President von I-Prospect und Dentsu X in Deutschland ernannt. Sie wird zusätzlich ihre Rolle in der Geschäftsführung von MWO beibehalten. Die Veränderung ist zum 1. November 2025 in Kraft getreten.

Andrea Biebl ist seit 25 Jahren Teil von Dentsu und hat in dieser Zeit vier Agenturen erfolgreich aufgebaut oder transformiert. Zuletzt führte sie MWO zu einer der führenden crossmedialen Healthcare-Agenturen. Ihre Karriere begann sie auf Unternehmensseite, unter anderem bei Mediamarkt als internationale Marketingleiterin. Andrea Biebl verfügt über umfassende Erfahrung in strategischer Markenführung und Change-Management.

Die Media-Marken I-Prospect, Dentsu X und MWO bleiben eigenständig, werden jedoch künftig unter gemeinsamer Führung enger zusammenarbeiten, um Synergien zu nutzen. Parallel dazu will Dentsu die Integration von Creative- und CXM-Services weiter vorantreiben, um Kunden ganzheitliche Lösungen aus einer Hand anzubieten.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Unsere Branche steht vor der größten Transformation ihrer Geschichte – getrieben durch KI, Daten und neue Technologien. Doch echte Veränderung entsteht nicht allein durch Technologie, sondern durch Haltung, Kultur und den Mut, gemeinsam neue Wege zu gehen. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz möchte ich gemeinsam mit den Teams von I-Prospect, Dentsu X und MWO gestalten und weiterentwickeln“, sagt Andrea Biebl.

Unterstützung durch Führungskräfte

Gleichzeitig übernimmt Christoph Mauerer künftig erweiterte Aufgaben als Geschäftsführer und wird die operative Gesamtleitung von I-Prospect in Deutschland übernehmen. Seit 19 Jahren ist er Teil des Unternehmens, wo er in verschiedenen Führungspositionen zum Wachstum von I-Prospect beigetragen hat. Seit 2022 ist er Geschäftsführer.

Carsten Kollmus führt in gleicher Funktion und Verantwortung als Geschäftsführer Dentsu X. Beide berichten in ihren Funktionen direkt an Andrea Biebl.

„Andrea ist eine ausgewiesene Transformations-Expertin, die technologische Innovation mit kulturellem Wandel verbindet. Sie versteht, wie nachhaltige Veränderung gelingt. Im Team mit Christoph und Carsten haben wir ein starkes Team, das die Media Practice im Sinne von One Dentsu entscheidend voranbringt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, erklärt Katja Brandt, CEO von Dentsu Germany & Media Practice Lead Central Europe.

