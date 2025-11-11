LED-Hersteller Absen stockt sein Personal in Europa auf, um seine Position auf dem Kontinent weiter zu stärken. Besonders im Fokus: Die DACH-Region. Von fünf neuen Business Development Managern entfallen drei auf dieses Gebiet: Tobias Fähnrich, Rainer Link und, für Absen Live, Fabian Lehmbach. Mit diesen branchenerfahrenen Spezialisten will Absen Umsatz und Service-Angebot deutlich steigern.

Hinzu kommen Luca La Mantia und Marcos Arevalo Luna für Südeuropa beziehungsweise spezifisch Spanien und Portugal.

„Die Aufnahme dieser fünf talentierten Fachleute ist ein spannender Meilenstein für Absen, da wir unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen“, sagt Martine Dodwell-Bennett, EU-Vertriebsleiterin. „Ihr vielfältiges Fachwissen stärkt unseren Fokus auf Innovation und Exzellenz, und ich bin zuversichtlich, dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Kunden, Partner und den gesamten LED-Display-Markt haben werden.“

