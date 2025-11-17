Seit dem 1. Oktober 2025 verstärkt Martin Graf das Team von Integrator PMS Perfect Media Solutions als Key Account Manager Digital Signage. In dieser Funktion verantwortet er die Betreuung von Kundenprojekten und soll dazu beitragen, digitale Lösungen praxisnah, kreativ und zielgerichtet umzusetzen.

Martin Graf verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Digital-Signage- und Medienumfeld, unter anderem in leitender Projekt- und Key-Account-Management-Funktion. „Ich freue mich sehr, Teil des Teams von PMS Perfect Media Solutions zu sein und gemeinsam kreative Digital-Signage-Projekte umzusetzen“, sagt Martin Graf. „Innovation und die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden stehen für mich dabei immer im Mittelpunkt.“

Mit Martin Graf baut PMS Perfect Media Solutions seine Expertise im Bereich Digital Signage weiter aus und kann seinen Kunden so noch gezielter maßgeschneiderte, innovative und effiziente digitale Lösungen anbieten.

