Peerless-AV hat eine neue Konstruktions- und Fertigungsstätte in Santa Fe Springs, Kalifornien, eröffnet und damit die internen Kapazitäten des Unternehmens für sein Portfolio an maßgeschneiderten LED-Montagelösungen erweitert.

Das Leed-Gold-zertifizierte Gebäude ist Berichten zufolge die größte spezielle Einrichtung für LED-Rahmenkonstruktionen in Nordamerika. Der Standort verdreifacht die Anzahl der Laderampen und verfügt über verbesserte Logistik-, Arbeitsablauf- und Sicherheitselemente, um die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten LED-Projekten zu unterstützen. Das Layout ist darauf ausgelegt, die Produktion zu rationalisieren und gleichzeitig den Konstruktions- und Fertigungsteams mehr Raum für die Zusammenarbeit zu bieten.

Zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen gehören eine umfangreiche natürliche Beleuchtung, sensorgesteuerte LED-Systeme, eine native Landschaftsgestaltung zur Reduzierung des Wasserverbrauchs und mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Bürobereiche sind für den Empfang von Partnern und Kunden ausgelegt, sodass Peerless-AV seinen Konstruktions- und Fertigungsprozess vor Ort demonstrieren kann.

Der Standort dient nun als zentrale Drehscheibe für die kundenspezifischen LED-Montagearbeiten von Peerless-AV, auch für komplexe und einzigartige Installationen.

Anzeige