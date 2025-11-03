Der Name NEC verschwindet endgültig: Sharp integriert alle bisherigen Sharp/NEC-Produkte in das eigene Portfolio. Hintergrund ist das Auslaufen des Joint Ventures Sharp NEC Display Solutions Europe, dessen Auflösung im Laufe des Jahres schrittweise vorbereitet wurde. Zunächst wurde es in Sharp Display Solutions Europe (SDSE) umbenannt – nun stammen alle Hardware- und Service-Produkte direkt aus dem Hause Sharp Electronics Europe (SEE).

Sharp und NEC hatten 2020 die Zusammenlegung ihrer Display-Geschäfte angekündigt und das gemeinsame Portfolio seither nach und nach unter der Marke Sharp gebündelt.

Neues Leitbild für alle Marken

Mit der vollständigen Integration der NEC-Produkte verändert Sharp Europe auch seine Markenpositionierung. Das neue Leitbild trägt den Namen „One Sharp Digital Experience“: „One Sharp“ steht dabei für die Vereinigung aller akquirierten Marken, während „Digital Experience“ auf das wachsende Angebot an IT-Services verweist.

Integration von IT Point und Apsis

Neben dem klassischen Hardware-Geschäft will Sharp künftig sein Dienstleistungsportfolio ausbauen. Eine zentrale Rolle übernehmen dabei die Unternehmen IT Point aus der Schweiz und Apsia aus Frankreich, die 2021 beziehungsweise 2024 übernommen und nun vollständig in die Marke Sharp integriert wurden. Während IT Point als klassischer Managed-Services-Anbieter auftritt, spezialisiert sich Apsia auf die Implementierung von Cloud-Business-Anwendungen.

„Die Konsolidierung unserer Geschäftsbereiche und die Neupositionierung von Sharp zeigen deutlich, in welche Richtung wir uns künftig entwickeln werden“, erklärt Joe Tomota, Präsident von Sharp Europe. „Die Expertise von Sharp in den Bereichen IT-Services, Druck- und Dokumentenlösungen, AV-Technologie und Arbeitsplatzlösungen unter einem Markendach zusammenzuführen, ist ein wichtiger Schritt nach vorn.“

