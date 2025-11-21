Die internationale ProAV-Organisation Avixa hat für 2026 sein Board of Directors und das Leadership Search Commitee bekanntgegeben.

John Bailey, Senior Vice President, Technology & Innovation bei AVI-SPL, wurde von den Avixa-Mitgliedern zum Secretary und Schatzmeister des Boards gewählt. Zudem wurden Loubna Imenchal, Managing Director MEA bei Axis Communications, und Cristiano Mazza, Partner bei Grupo Discabos, in das Board gewählt. Tobias Lang, CEO der Lang AG, bleibt Chair of the Board of Directors.

Das Avixa Leadership Search Commitee (LSC) hat zusätzlich Ilya Bukshteyn, Corporate Vice President für Microsoft Teams Calling, Devices und Premium Experiences, John Joseph, Mitbegründer und Geschäftsführer von Blue Rhine Industries, und Christine Schyvinck, Präsidentin und CEO von Shure Incorporated, in das Board von Avixa berufen.

Die vollständige Liste der Mitglieder des Avixa-Boards für 2026:

LSC Chair : Jatan Shah, GSC

: Jatan Shah, GSC Chair of the Board of Directors : Tobias Lang, Lang AG

: Tobias Lang, Lang AG Vice Chair : Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech

: Mradul Sharma, 3CDN Workplace Tech Secretary-Treasurer : John Bailey, AVI-SPL

: John Bailey, AVI-SPL Directors: Kristin Bidwell, Audiovisual Consulting Team; Ilya Bukshteyn, Microsoft; Nicholas Cox Sr., Mizuho Americas; Loubna Imenchal, Axis Communications; John Joseph, Blue Rhine Industries; Cristiano Mazza, Grupo Discabos; Christine Schyvinck, Shure Incorporated; und Tom Shen, Shen Milsom & Wilke.

Carolina Sosa, CFO von Integración AV, wurde in das Leadership Search Committee gewählt. Darüber hinaus hat Jatan Shah, Vorsitzender des Avixa Board of Directors, Faye Bennett, Gründerin und Geschäftsführerin von Faye Bennett Consultancy Services, und Christine Rogers, Vice President von XTG, AVI-SPL, in das LSC berufen.

„Avixa freut sich sehr, diese herausragenden Führungspersönlichkeiten im Board of Directors und dem Leadership Search Committee willkommen zu heißen. Ihre vielfältigen Erfahrungen und ihr Engagement sind von entscheidender Bedeutung, damit wir unsere weltweite Unterstützung von AV-Fachleuten weiter ausbauen können“, sagt David Labuskes, CEO von Avixa.

Avixa dankte zudem den scheidenden Vorsitzenden des Leadership Search Committee und des Board of Directors, Cathryn Lai, Las Vegas Sands Corp., sowie den scheidenden Directors Christian Carrero, Kern & Stelly Medientechnik ; Laila Hede Jensen, Zenova; Gale Moutrey, Gale Moutrey Communications Consulting; und Kaushik Mukhopadhyay, AVID India & AVID UAE.

Ebenfalls gewürdigt wurden die scheidenden LSC-Mitglieder Mike Brandes, QSC, Pedro Valletta, InterproAV, und Juan José Vila, Equipson.

