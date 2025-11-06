Dies ist die erste größere externe Kapitalbeschaffung von Enmedio seit 2015, als das Unternehmen eine der ersten Risikokapitalinvestitionen Kolumbiens von der Axon Partners Group erhielt. Die Finanzierung wurde von Estrategia en Acción strukturiert, einem auf Wachstumskapital und Fremdkapitallösungen spezialisierten Unternehmensfinanzierungsunternehmen.

„Diese Finanzierung markiert einen neuen Abschnitt in unserer Unternehmensgeschichte und ermöglicht es uns, das Wachstum in allen unseren Märkten zu beschleunigen und Enmedio weiterhin als regionalen Marktführer im Bereich Digital Signage zu positionieren“, so Sebastián Obregón, Mitbegründer und CEO von Enmedio.

Ein strategischer Sprung nach vorn

Enmedio hat in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Dynamik gezeigt und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 35 % erzielt, während gleichzeitig die Rentabilität aufrechterhalten wurde. Das Unternehmen betreibt derzeit ein Netzwerk von über 12.500 Displays und 5.500 Quadratmetern großformatiger LED-Screens in Kolumbien, Mexiko, Peru, Chile und Ecuador.

Als Broadsign-Integrator ist Enmedio seit langem für seine Führungsrolle im Bereich Display-Life-Cycle-Management und Netzwerkintelligenz bekannt. Ein Beweis dafür, wie innovativ einige Akteure auf dem lateinamerikanischen Digital Signage-Markt sind und ihre nordamerikanischen Konkurrenten in Bezug auf intelligente Digital Signage-Geschäftsmodelle übertreffen.

Mit dem neuen Kapital plant Enmedio, seine Unternehmenspräsenz im Bereich Digital Signage auszubauen und sein DooH-Werbegeschäft in der gesamten Region zu stärken, um eines der intelligentesten und am besten vernetzten Bildschirmnetzwerke in Lateinamerika aufzubauen.

Finanzielle Aussichten

Enmedio prognostiziert für 2025 einen Umsatz von über 15,5 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 4,7 Millionen US-Dollar. Bis 2027 rechnet das in Bogota ansässige Unternehmen mit mehr als 20.000 Bildschirmen und einem Umsatz von 26 Millionen US-Dollar, wodurch es seine Position als wachstumsstarker, profitabler regionaler Akteur weiter festigen wird.

Invidis Kommentar Diese Finanzierungsrunde ist mehr als nur ein Meilenstein für das Unternehmen – sie ist ein Signal an den Markt. Die Beteiligung von drei großen Finanzinstituten unterstreicht das wachsende Vertrauen in die Skalierbarkeit und Rentabilität von Digital Signage und DooH in Lateinamerika. Die strukturierte Fremdfinanzierung, die oft Unternehmen mit robusten Wachstumskursen und operativer Reife vorbehalten ist, spiegelt die Entwicklung von Enmedio zu einem regionalen Kraftzentrum wider. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung des lateinamerikanischen Marktes könnte die Expansion von Enmedio als Blaupause für andere Akteure dienen, die in Schwellenländern expandieren wollen.

