Die neue Infocomm in Mexiko eröffnet ihre Registrierung: Vom 22. bis 24. Oktober findet die Infocomm América Latina im WTC International Convention and Exhibition Center in Mexico City statt.

Was zukünftig die führende AV-Fachmesse für Lateinamerika werden soll, geht in ihrer allerersten Edition mit 40 bestätigten Ausstellern an den Start. Der Veranstalter Avixa geht davon aus, dass sich die Zahl noch auf 60 erhöht. Mit dabei sind unter anderem der AV-Distributor Tesco, der Integrator AVI-SPL sowie Audiomarken wie Bose Professional und L-Acoustics. Als erste Sponsoren wurden Ross Video und Meyer Sound bestätigt.

„Auf der Infocomm América Latina wollen wir den regionalen Charakter hervorheben und zahlreiche Unternehmen anziehen, die das Wachstumspotenzial in Lateinamerika nutzen möchten“, sagt Rodrigo Casassus Coke, CTS, Senior Director für Lateinamerika und die Karibik bei Avixa. Somit soll die Infocomm in Mexiko auch als Plattform für Marken dienen, um in die Schwellenmärkte der Region einzutreten. „Lateinamerika erlebt ein starkes Wachstum – das BIP der Region entwickelt sich besser als in anderen Weltregionen. Das bedeutet mehr Geschäft, mehr Chancen“, so Rodrigo Casassus Coke weiter.

Spanischsprachiges Bildungsprogramm

Die Infocomm América Latina übernimmt das Bildungs-Konzept ihrer US-Schwester: Die Ausstellung wird vom Congreso Avixa begleitet. Aktuell sucht Avixa nach Referenten aus der AV-Integrationsbranche, die ihr Wissen weitergeben möchten. Gefragt sind Experten aus den Bereichen AI, Marketing, Nachhaltigkeit und Geschäftsentwicklung. Der Aufruf zur Einreichung von Themenvorschlägen läuft bis Freitag, dem 4. Juli.

Die letzte Infocomm fand in Mexiko 2019 statt – damals noch unter dem Joint Venture Tecnomultimedia Infocomm, das vor der Corona-Krise alle Infocomm-Editionen in Lateinamerika veranstaltete. Bei der neuen Infocomm América Latina ist Avixa nun alleiniger Veranstalter – wie auch bei den Shows in Asien und den USA.