Für Mediaplus Hamburg stehen neue Zeiten an. Wie die Agentur mitteilte, wird Chris Schneider neuer Geschäftsführer. Schneider war unter anderem Chief Strategy Officer bei Initiative Media und Managing Director bei der Pilot Group.

Die Agentur erhofft sich durch ihn mehr Wachstum und Transformation in Hamburg. Laut Mediaplus lautet das Ziel, „die strategische Beratungskompetenz für Kunden zu vertiefen und hierfür auch die Synergien und Ressourcen der gesamten Mediaplus Group konsequent einzubinden“. In Zukunft soll der Fokus stärker auf Neugeschäfte im norddeutschen Raum sowie auf der Achse Hamburg–Berlin–Köln liegen.

Aufbruchsstimmung in Hamburg

Chris Schneider sagt zu seiner neuen Position: „Ich möchte diese Energie für unsere Kunden freisetzen und zeigen, wie moderne Media wirkt, wenn wir Strategie, Daten und Technologie konsequent zusammenführen.“ Er hebt hervor, dass „die Mediaplus Group mit ihrem klaren Fokus auf KI-basierter und datengestützter Beratung dafür die ideale Umgebung bietet“.

Esther Busch, Managing Partner im Mediaplus Management Board, erklärt: „Mit Chris Schneider gewinnt Hamburg eine Führungspersönlichkeit, die strategisches Denken und operative Umsetzung eng miteinander verbindet. Er bringt Erfahrung aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln mit, von klassischer Media über Strategie bis zu datengetriebener Markenführung. Das passt perfekt zu unserem Anspruch, Media neu zu denken.“

