Die One Tech Group und Taptap Digital geben ihre Zusammenarbeit bekannt: Die international tätige Area-based Marketing-Plattform integriert ab sofort die SSP1 der One Tech Group.

Somit können Taptap-Nutzer nun auf rund 75.000 programmatisch buchbare DooH-Screens in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugreifen. Werbetreibende profitieren von der Kombination aus Taptaps fortschrittlicher Location Intelligence und dem umfangreichen Premium-Inventar der One Tech Group.

Daniel Siegmund, Managing Director der One Tech Group, kommentiert: „Unsere Zusammenarbeit mit Taptap ist ein wichtiger Schritt, um den angeschlossenen Marken und Agenturen programmatischen Zugang zu relevantem PDooH- und In-Store-Retail-Media-Inventar zu ermöglichen. Unsere SSP1-Plattform eröffnet den Zugang zu einem der innovativsten und effizientesten Werbeökosysteme der Branche. Die Partnerschaft unterstreicht das starke Wachstum im Bereich Programmatic DooH und Retail Media sowie die steigende Nachfrage nach datengetriebenen und kontextualisierten Omnichannel-Kampagnen.“

„Unsere Partnerschaft mit der One Tech Group stärkt Taptaps Omnichannel-Fähigkeiten durch den erweiterten Zugang zu Premium-Programmatic-DooH-, Retail- und Audio-Inventar in der DACH-Region mit starkem Fokus auf Deutschland. Diese Zusammenarbeit markiert einen weiteren Schritt in Taptaps Strategie, sein Wachstum zu beschleunigen und seine Präsenz in der DACH-Region, einem der dynamischsten programmatischen Märkte Europas, zu festigen“, sagt Alvaro Mayol, General Manager bei Taptap.

Durch die Kombination dieser Kanäle mit CTV, Desktop und Mobile können Werbetreibende standortbewusste Kampagnen aktivieren, die Sichtbarkeit und Engagement in Bereichen mit hoher Publikumskonzentration maximieren. Dies soll es Marken ermöglichen, insbesondere im Bereich Retail, Automotive und Gastronomie, lokalisierte Wirkung zu erzielen und regionale Strategien oder Franchise-Netzwerke über eine einheitliche programmatische Plattform zu unterstützen.

Taptap ist seit 2024, durch den lokalen Vertriebspartner League-M Europe, in Deutschland aktiv.

