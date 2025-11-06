Anzeige
Ströer bringt Farbe in die Kölner City

Out-of-Home ist mehr als eine Aneinanderreihung von Plakatflächen. Wie Storytelling in der Stadt aussehen kann, zeigen Ströer und Douglas mit einer Kampagne zur Flagship-Eröffnung in Köln.
Douglas-Branding auf Kölner Straßenbahn (Foto: Ströer)
Am 6. November öffnet Douglas eine neue Flagship-Filiale in der Kölner Schildergasse. Und Außenwerber Ströer sorgt bereits seit Anfang Oktober dafür, dass die Douglas-Farbe den Kölnern auch auf den Straßen ins Auge springt: Ein großflächiges Mural am Friesenplatz, eine hinterleuchtete CLP-Säule und eine gebrandete Straßenbahn setzen gezielte, mintfarbene Akzente in der Stadt.

Die Kampagne wurde speziell für die Store-Eröffnung entwickelt: Mit dem Motto „Jede Jeck is beautiful“ spricht Douglas die Kölner direkt an. Das Mural setzte die Ströer-Tochter Outsite Media um. Für die passende Bildsprache holte sich die Parfümerie-Kette Unterstützung vom lokalen Street-Art-Künstler Pusher Tony. Der Markentouch ist aber die farbliche Unterlegung unverwechselbar.

Douglas-Mural am Kölner Friesenplatz (Foto: Christoph Papsch)
„Uns war wichtig, die Stadt nicht einfach zu bespielen, sondern sie zu spiegeln“, sagt Charlotte Maria Rizza, Head of Media, PR & Events Douglas DACH. „Mit Jede Jeck is Beautiful bringen wir die Marke Douglas mitten ins Herz von Köln – dorthin, wo Vielfalt, Lebensfreude und Selbstbewusstsein zu Hause sind.“

Richard Offermann, SVP Client Sales bei Ströer, ergänzt: „Diese Kampagne ist genauso bunt, lebensfroh und vielfältig wie die Stadt selbst.“ Ströer und Douglas wollen mit der Aktion ein „Zeichen für urbanes Brand-Storytelling“ setzen. Außerdem solle die Kampagne die Bedeutung Kölns als kreativen Metropolstandort unterstreichen.

