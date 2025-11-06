Am 6. November öffnet Douglas eine neue Flagship-Filiale in der Kölner Schildergasse. Und Außenwerber Ströer sorgt bereits seit Anfang Oktober dafür, dass die Douglas-Farbe den Kölnern auch auf den Straßen ins Auge springt: Ein großflächiges Mural am Friesenplatz, eine hinterleuchtete CLP-Säule und eine gebrandete Straßenbahn setzen gezielte, mintfarbene Akzente in der Stadt.

Die Kampagne wurde speziell für die Store-Eröffnung entwickelt: Mit dem Motto „Jede Jeck is beautiful“ spricht Douglas die Kölner direkt an. Das Mural setzte die Ströer-Tochter Outsite Media um. Für die passende Bildsprache holte sich die Parfümerie-Kette Unterstützung vom lokalen Street-Art-Künstler Pusher Tony. Der Markentouch ist aber die farbliche Unterlegung unverwechselbar.

„Uns war wichtig, die Stadt nicht einfach zu bespielen, sondern sie zu spiegeln“, sagt Charlotte Maria Rizza, Head of Media, PR & Events Douglas DACH. „Mit Jede Jeck is Beautiful bringen wir die Marke Douglas mitten ins Herz von Köln – dorthin, wo Vielfalt, Lebensfreude und Selbstbewusstsein zu Hause sind.“

Richard Offermann, SVP Client Sales bei Ströer, ergänzt: „Diese Kampagne ist genauso bunt, lebensfroh und vielfältig wie die Stadt selbst.“ Ströer und Douglas wollen mit der Aktion ein „Zeichen für urbanes Brand-Storytelling“ setzen. Außerdem solle die Kampagne die Bedeutung Kölns als kreativen Metropolstandort unterstreichen.

