Absen beruft Eero Rask zum neuen Director of Digital Out-of-Home (DooH) für Europa. Mit der Personalie erweitert der LED-Display-Anbieter sein europäisches Führungsteam und setzt auf verstärkte Aktivitäten im Bereich digitaler Außenwerbung.

Eero Rask soll künftig die DooH-Strategie von Absen in der gesamten Region verantworten. Zu seinen Aufgaben gehören strategisches Wachstum, Innovationsförderung sowie die Weiterentwicklung operativer Prozesse in einem Markt, der sich laut Unternehmen aktuell dynamisch entwickelt.

Der neue Direktor verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Digital Signage, Unified Communications und Business Development. Er war zuvor in leitenden Funktionen bei Unternehmen wie Elisa Videra, LG Electronics und Symbicon tätig und betreute AV-Portfolios in verschiedenen europäischen Märkten.

„Ich freue mich sehr, in einer für die DooH-Branche so spannenden Zeit zu Absen zu kommen“, sagt Eero Rask. „Ich freue mich darauf, starke Partnerschaften aufzubauen und digitale Erlebnisse zu schaffen, die das Publikum wirklich ansprechen.“

„Wir freuen uns sehr, Eero in unserem Team willkommen zu heißen“, fügt Ruben Rengel, Vice President of Global Business Development, hinzu. „Seine fundierten Branchenkenntnisse und seine strategische Vision werden entscheidend dazu beitragen, unser DooH-Wachstum zu beschleunigen und unseren Partnern und Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

