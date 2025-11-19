AUO Display Plus (ADP), Tochter des taiwanesischen Panel-Herstellers AUO, verstärkt sein europäisches Team: Sian Rees, ehemals PPDS, übernimmt die Rolle des Director Product Marketing EMEA. In dieser Position soll sie das Lösungsgeschäft von ADP ausbauen, das durch Übernahme des UCC-Spezialisten Avocor vor einem Jahr Fahrt aufnahm. Sian Rees ist zukünftig für die Markteinführung neuer Produkte sowie den Aufbau von Ökosystem-Partnerschaften verantwortlich.

Sian Rees bringt rund 25 Jahre Erfahrung in der Display- und Digital Signage-Branche mit. Sie war in leitenden Positionen in Technik, Produktentwicklung und Marketing bei Unternehmen wie Barco, AMS OSRAM und TP Vision/PPDS tätig. Bei PPDS war sie unter anderem für den Ausbau der Remote-Device-Management-Plattform „Philips Wave“ zuständig.

„Der Einstieg bei AUO Display Plus bedeutet, Teil eines Unternehmens zu sein, das als echter Technologiepartner Innovationen im Display-Bereich und darüber hinaus vorantreibt. Ich freue mich auf dieses neue Kapitel und darauf, ein starkes Partner-Ökosystem aufzubauen, das unsere Branche weiterbringt“, sagt Sian Rees.

Über AUO Display Plus will sich der Mutterkonzern AUO nicht nur als White-Label-Hersteller sondern auch als Produktmarke etablieren. ADP bietet ein Portfolio an industriellen und kommerziellen Display-Lösungen für Märkte wie den Einzelhandel, Unternehmen, das Bildungswesen, das Gesundheitswesen und den Transport. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Hsinchu Science Park in Taiwan und unterhält Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, China und Japan.

Anzeige