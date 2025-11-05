Jesse Gadon wird zum EMEA-Präsidenten beim AV-Hersteller Kramer ernannt. Er ist seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen tätig und hatte in dieser Zeit Führungspositionen in unterschiedlichen Regionen inne. Zuletzt verantwortete er als Vice President of North America Sales das Nordamerika-Geschäft. Er übernimmt die EMEA-Position von Brooke Ellingworth, deren Ausscheiden nicht genauer konkretisiert wird.

Mit der neuen Position soll Jesse Gadon künftig das EMEA-Geschäft gemeinsam mit Aviva Rykower, Vice President of Sales EMEA, leiten. Aviva Rykowers Aufgabenbereich wird im Zuge der Neuorganisation um zusätzliche Regionen und Geschäftsbereiche erweitert. Laut Kramer sollen beide Führungskräfte ihre Marktkenntnis und Managementerfahrung einbringen, um das Wachstum in der Region weiter voranzutreiben.

„Ich bin überzeugt, dass Jesses Führungsqualitäten, sein strategisches Denken und sein tiefgreifendes Verständnis für das globale Geschäft von Kramer unsere Aktivitäten und unser Wachstum in EMEA weiter vorantreiben werden“, sagt Gilad Yron, CEO von Kramer. „Diese Ernennung stärkt unseren kundenorientierten Ansatz und versetzt uns in eine gute Position für die weitere Expansion.“

Kramer dankte zudem Brooke Ellingworth, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit Jesse Gadon die Leitung der EMEA-Region innehatte und laut Unternehmen wichtige Beiträge zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Organisation geleistet habe.

Jesse Gadon wird im Februar 2026 auf der ISE in Barcelona vertreten sein.

Anzeige