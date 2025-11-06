Im September 2025 übernahm Marcus Schneider die Position des Key Account Managers ProAV Mitte bei Kindermann. In dieser Funktion betreut er Händler und Systemintegratoren in Mitteldeutschland und ist für den Ausbau des Vertriebsnetzes, unter anderem im IT-Channel, zuständig.

Marcus Schneider bringt langjährige Erfahrung in Business Development und Vertrieb innerhalb der AV-Branche mit. Durch Stationen bei Smart Technologies, Speedpoint und I3-Technologies kennt er sich mit Präsentations- und Medientechnik sowie im Bildungsmarkt aus. Bei Kindermann soll er bestehende Kundenbeziehungen pflegen, neue Geschäftspartner gewinnen und die Marktposition des Unternehmens weiter ausbauen.

Kindermann kombiniert die Rollen als Hersteller und Distributor, um Produkte zu Gesamtlösungen für unterschiedliche Anforderungen zusammenzuführen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren im Bildungsmarkt aktiv und bietet unter anderem Touchdisplays und Zubehör für interaktives Lernen sowie Lösungen für hybride Zusammenarbeit in Unternehmen.

„Kindermann ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der AV-Branche und steht für Qualität und Innovation. Ich bin stolz, nun ein Teil dieses Unternehmens zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten“, sagt Marcus Schneider.

„Mit Marcus Schneider gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsprofi, der mit seiner Erfahrung und seinem Engagement perfekt zu unserer Wachstumsstrategie passt“, ergänzt Timo Meißner, Geschäftsführer von Kindermann.

