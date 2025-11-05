Daniel Lang ist seit November neuer Chief Technology Officer (CTO) bei Livesystems. Der Technologieprofi bringt 20 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Softwarebranche mit – und soll nun die technologische Entwicklung des Schweizer DooH-Anbieters vorantreiben.

Der ETH-Ingenieur hatte zuvor leitende Funktionen bei Erni Schweiz, Trüb und ELCA Cloud Services inne, wo er Teams aufbaute und komplexe IT-Projekte umsetzte. Mit seiner Expertise in Software-Engineering und agilem Projektmanagement soll Daniel Lang den Außenwerber vor in der Entwicklung innovativer und datenbasierter Angebote unterstützen.

Adriano Beti, CEO von Livesystems, sagt: „Mit Daniel Lang stärken wir gezielt unsere technologische Kompetenz und setzen ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung unserer digitalen Plattformen. Seine Erfahrung in technologischer Strategieentwicklung und sein ausgeprägter Innovationsgeist werden unsere datenbasierte und zukunftsorientierte Ausrichtung weiter vorantreiben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam die nächsten Schritte unserer digitalen Entwicklung zu gestalten.“

Anzeige