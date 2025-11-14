Philipp Brunner wird neuer CFO bei der Plan-Net Group. Er ist bereits seit dem 1. November an Bord und wird den CFO-Posten nach einer Übergangsphase zum 1. Januar antreten. Er folgt auf Ingo Stein, der zukünftig strategische Transformationsprojekte auf Gruppenebene übernimmt.

In seiner neuen Rolle wird Philipp Brunner das gesamte Finanzmanagement aller Plan-Net-Agenturen verantworten, einschließlich der Near- und Offshore-Standorte. Er berichtet direkt an Fabian Prüschenk, der in der Serviceplan Group Holding global die Themen Finance & Operations verantwortet.

Philipp Brunner bringt langjährige Erfahrung aus leitenden Positionen in der Digital- und Medienbranche mit. Zuletzt war er bei BurdaForward als COO, Geschäftsführer und CFO tätig, zuvor als CEO und COO der Medienmarke Chip. Weitere berufliche Stationen führten ihn unter anderem zu Vodafone Kabel Deutschland, Oliver Wyman und Roland Berger Strategy Consultants.

„Mit Philipp gewinnen wir einen CFO, der nicht nur über eine exzellente finanzielle Expertise verfügt, sondern auch ein tiefes Verständnis für digitale Transformation und Innovation mitbringt. Seine Erfahrung in der Implementierung von Automatisierungs- und KI-Lösungen wird uns helfen, unsere Organisation zukunftssicher und wachstumsorientiert aufzustellen“, sagt Christian Schmitz, CEO der Plan-Net Group.

