Spectrio hat Peter Richardson zum Vice President of Sales ernannt. Er hat die Aufgabe, den Vertriebskanal auszubauen und die Markteinführungsstrategie des Digital Signage-Integrators zu optimieren, während dieses weiterhin mehrere Akquisitionen in eine einheitliche digitale Engagement-Plattform integriert.

Peter Richardson verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau skalierbarer Partner-Ökosysteme und hat im Laufe seiner Karriere indirekte Umsätze in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar erzielt. Er hat Unternehmen in den Bereichen Hardware, SaaS, Software und Dienstleistungen geleitet und Fortune-500-Kunden dabei unterstützt, ihren Vertrieb zu vereinfachen und ihr messbares Wachstum zu beschleunigen.

„Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase zu Spectrio zu kommen“, sagt Peter Richardson. „Die Fähigkeit von Spectrio, Technologie, Kreativität und datengestützte Erkenntnisse zu verbinden, definiert die Kommunikation von Unternehmen neu. Ich freue mich darauf, diese Dynamik durch skalierbares Vertriebskanalwachstum und sinnvolle Partnerschaften zu beschleunigen.“

Als Vice President of Sales wird Peter Richardson sich auf den Ausbau der Vertriebspartnerschaften von Spectrio und die Optimierung der Markteinführung konzentrieren.

„Mit der erfolgreichen Integration unserer Akquisitionen in eine einheitliche Plattform zieht Spectrio weiterhin außergewöhnliche Talente an, die unsere Vision von skalierbarem Wachstum auf der Grundlage kundenorientierter Partnerschaften teilen“, sagt Tamara Bebb, CEO von Spectrio.

