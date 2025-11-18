Die schwedische Vertiseit Group, die mit den Brands Visual Art, Grassfish und Dise weiter ihre internationalen Digital Signage-Präsenz aufbaut, hat einen weiteren Schritt zu einem konsolidierten Angebot innerhalb ihrer Markenstrategie verkündet: Visual Art, das vergangenes Jahr von Vertiseit übernommen wurde, benennt seine Digital Signage-Software Signage Player in IXM Aqua um – der Instore-Experience-Plattform von Schwesterunternehmen Grassfish.

Technisch gesehen sind die beiden Produkte bereits vorher eng verwoben gewesen: IXM Aqua, von Grassfish im Sommer präsentiert, basierte bereits auf dem Signage Player, der innerhalb der Grassfish-Plattformumgebung weiterentwickelt wurde.

„Dieser Schritt ermöglicht es uns, die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. IXM Aqua baut auf Signage Player auf, bietet jedoch einen breiteren Funktionsumfang, mit dem Einzelhändler aussagekräftige, messbare Ergebnisse erzielen können“, sagt Pontus Meijer, CEO von Visual Art.

Damit geht Vertiseit einen weiteren Schritt in seiner Strategie, die CEO Johan Lind im invidis-Interview darlegte: Grassfish als unternehmensweite Instore-Experience-Management-Plattform zu positionieren, während Visual Art sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann: schlüsselfertige Digital Signage-Lösungen zu liefern, um Marken beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen.

AI-gestützte Plattform

IXM Aqua ist eine Cloud-native Plattform für Unternehmen, die auf Microsoft Azure basiert. Sie ermöglicht es globalen Einzelhändlern und Marken, Inhalte, Daten und Systeme zu vereinheitlichen und Digital Signage zu einem strategischen Geschäftsinstrument zu machen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die Integrationsfähigkeit für Systeme wie CRM, DAM, POS, ERP und E-Commerce sowie modulare Workflows, die sich über Märkte und Store-Formate hinweg skalieren lassen. Das Inhaltsmanagement ist AI-gestützt, Lokalisierungs- und Kampagnenplanungstools optimieren die Workflows.

