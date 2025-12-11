Das Adtech-Unternehmen Veridooh verstärkt sein e Team s i n Nordamerika und dem Vereinigten Königreich auf vier Positionen.

Das Adtech-Unternehmen Veridooh mit Hauptsitz in Sydney hat vier neue Führungskräfte für seine Teams in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich eingestellt. Die Neubesetzungen sind Teil einer global angelegten Rekrutierungskampagne. In Nordamerika übernimmt Drew Weicker die Position als Head of Agencies and Client Partnership, während Lindsay Leskanic als Account Director startet.

Drew Weicker war zuletzt als Leiter des nordamerikanischen Vertriebs für Doubleverify und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Distribution und Strategie mit. Lindsay Leskanic kennt sich im Out-of-Home-Bereich aus:. Für Talon hat sie Marken aus Mode, Finanzen und Konsumgütern betreut.

Im Vereinigten Königreich kommen Zoe Jones als Marketing Director und David Divehall als Operations Director hinzu. Zoe Jones war zuvor Marketing & Insight Director bei Digital Cinema Media sowie internationale Leiterin für Marketingkommunikation bei Clear Channel. David Divehall war zuletzt Global Operations Director bei Adstream, das jetzt Extreme Reach heißt. Zukünftig verantwortet er den operativen Rollout in mehreren Märkten.

Marktexpansion schreitet voran

„Ich bin dankbar, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die über die Erfahrung verfügen, die nächste Phase unseres Wachstums zu gestalten.“, sagt Mo Moubayed, Mitbegründer und Co-CEO von Verdidooh. Mit diesen Neubesetzungen will Verdidooh seine internationale Expansion im nordamerikanischen und britischen Markt fortsetzen.

