Der New Yorker Golfplatz Bethpage Black lieferte einen der spannendsten Ryder Cups der vergangenen Jahre – mit riesigen Zuschauermengen, knappen und nervenaufreibenden Matches sowie einer New Yorker Energie, die manchmal eher an einen Boxkampf im Schwergewicht als an ein Golf-Event erinnerte. Inmitten dieses Spektakels spielten Big Digital und Brightsign eine zentrale Rolle bei der Neugestaltung des Fan-Erlebnisses mit einem Netzwerk aus tragbaren und interaktiven digitalen Displays.

Big Digital wurde von der PGA, dem US-amerikanischen Golfverband, beauftragt und setzte Rolo- und Ruby-Werbetafeln mit Touchscreen ein, die mit Brightsign-Mediaplayern betrieben wurden, wobei Brightauthor Connected zur Gestaltung und Steuerung aller Inhalte verwendet wurde. Die Installationen waren in den Fanzonen, in der PGA of America Members Lounge und sogar im Rockefeller Center in Manhattan für diejenigen zu sehen, die das Geschehen außerhalb des Geländes verfolgten.

Die tragbaren Dual-Screen-Kioske, die in die APIs der PGA integriert waren, zeigten Live-Ergebnisse, Paarungen, Abschlagzeiten und Updates zur Position der Spieler in Echtzeit – eine erhebliche Verbesserung gegenüber den statischen LED-Wänden, die seit langem bei großen Golfveranstaltungen eingesetzt werden. Die Kioske boten auch QR-Codes für App-Downloads, WLAN-Informationen und Wegbeschreibungen zu Erste-Hilfe-Stationen, Imbissständen, Ausgängen und Hospitality-Bereichen, um den Fans die Orientierung auf einem der weitläufigsten Veranstaltungsorte im Championship-Golf zu erleichtern.

Die batteriebetriebenen Rolo-Geräte von Big Digital wurden speziell für den schnellen Einsatz im Freien entwickelt und boten zuverlässige, wetterbeständige Interaktionspunkte auf dem gesamten Gelände. Für einen Sport, der traditionell nur zögerlich Interactive Signage einsetzt, zeigte der Ryder Cup, wie tragbare digitale Displays das Fanerlebnis in großem Maßstab verbessern können.

Für Big Digital und Brightsign war der Ryder Cup 2025 nicht nur eine Vorführung, sondern auch der Beweis dafür, dass Echtzeitübertragungen für das moderne Golfpublikum sehr wichtig geworden ist.

Anzeige