Die Bütema AG stellt die Führungsstruktur neu auf: Lutz Hollmann-Raabe hat am 12.12.2025 die Position des CEO übernommen. Zuvor war bereits als COO und CSO Mitglied seit Unternehmensvorstands.

Lutz Hollmann-Raabe ist seit Juli 2018 Teil von Bütema. Er startete seine Tätigkeit als Sales Director und übernahm im April 2021 die Verantwortung als Vorstand für die Bereiche Operations und Sales. In dieser Rolle prägte er maßgeblich die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie das Wachstum des Retail-Spezialisten.

Dirk Frintrop bleibt Bütema erhalten

Mit der Übernahme der CEO-Position hat Lutz Hollmann-Raabe nun die operative und strategische Gesamtverantwortung des Unternehmens inne. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung digitaler Lösungen für Kundenkontaktpunkte, der Stärkung bestehender Kundenbeziehungen sowie dem Ausbau neuer Marktsegmente.

Im Zuge der Neuaufstellung wechselt der bisherige CEO, Gründer und Inhaber Dirk Frintrop in den Aufsichtsrat der AG. Er übernimmt dort den Vorsitz und bleibt weiterhin Inhaber. In seiner neuen Rolle wird Frintrop die strategische Ausrichtung des Unternehmens begleiten und die langfristige Entwicklung von Bütema unterstützen.

Unterstützung durch Patrick Schiller

„Die Bütema AG hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Diesen Weg möchte ich gemeinsam mit dem Team konsequent weitergehen und das Unternehmen strategisch wie operativ zukunftssicher aufstellen“, kommentiert Lutz Hollmann-Raabe, CEO der Bütema AG.

In seiner neuen Rolle wird Lutz Hollmann-Raabe im Vorstand von Patrick Schiller unterstützt, der seit 2022 als CTO für die technologische Weiterentwicklung von Bütema verantwortlich ist.

Anzeige