Auf der CES 2026 stellt LG Electronics den Micro RGB Evo TV MRGB95 vor. Das Modell gehört zum RGB-TV-Bereich des Herstellers und erhielt im Vorfeld der Messe den CES 2026 Innovation Award.

Die Hintergrundbeleuchtung basiert auf einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs in kleiner Baugröße. Die Signalverarbeitung übernimmt der α11 AI Processor Gen 3 mit Dual-AI-Engine. Der Prozessor verarbeitet zwei unterschiedliche AI-Upscaling-Methoden parallel, die LG als Dual Super Upscaling bezeichnet.

Display- und Farbdaten

Die Technologie RGB Primary Color Ultra ermöglicht laut LG eine vollständige Abdeckung der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB, bestätigt durch eine Intertek-Zertifizierung. Micro Dimming Ultra steuert mehr als 1.000 Dimming-Zonen und regelt Helligkeit sowie Farbe zonenbasiert.

Das Panel basiert auf einem LCD-Aufbau. Die Kombination aus RGB-LEDs und zonaler Dimmung steuert die Darstellung in hellen und dunklen Bildbereichen.

Technisch basiert der Micro RGB Evo TV auf einem LCD-Panel mit RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung. Anstelle weißer oder blauer LEDs kommen separat angesteuerte rote, grüne und blaue LEDs zum Einsatz, kombiniert mit lokaler Dimmung über mehr als 1.000 Zonen.

Wie invidis bereits berichtete, handelt es sich bei solchen Ansätzen nicht um ein neues Systemprinzip, sondern um Weiterentwicklungen bestehender Technologien. Auch aktuelle Produktneuheiten knüpfen an diese Entwicklung an.

Neben der Bildverarbeitung integriert das Gerät softwarebasierte Funktionen auf Basis von Multi-AI mit Unterstützung für Microsoft Copilot und Google Gemini. Die WebOS-Plattform bietet unter anderem Voice ID, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard. Ein personalisierter Startbildschirm steht über My Page zur Verfügung, ergänzt durch AI Concierge, AI Chatbot und AI Search.

LG nennt für das Modell die Bildschirmdiagonalen 100, 86 und 75 Zoll. Die Präsentation erfolgt vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas.

Anzeige