Der US-amerikanische Displayhersteller Daktronics hat Ramesh Jayaraman zum neuen Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt. Ramesh Jayaraman folgt auf Reece Kurtenbach, der im März 2025 zurücktrat. Seitdem führte Executive Vice President Brad Wiemann das Unternehmen interimsweise.

Zuvor war der Investor Alta Fox unzufrieden mit dem finanziellen Abschneiden und der strategischen Ausrichtung von Daktronics. Das führte zum Rücktritt von Reece Kurtenbach, der jedoch als Berater während der Neuausrichtung des Unternehmens blieb. Mit der Berufung von Ramesh Jayamaran zum 1. Februar 2026 zieht sich Reece Kurtenbach nun vollständig zurück.

Zuletzt bei Bosch Home Comfort

Ramesh Jayaraman verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im globalen Tech-Markt. Zuletzt war er Senior Vice President und Americas Integration Leader bei Bosch Home Comfort. Dabei leitete er Initiativen zu Integration und Wachstum an.

Während seiner bisherigen Karriere hatte er zudem bereits mehrere Führungspositionen inne: unter anderem bei Harman Professional Solutions und Ariston Thermo Group.

Übernahme der MicroLED-Sparte von XDC

Die personelle Neuausrichtung von Daktronics wird nun von einer Übernahme flankiert: Daktronics übernimmt ab Ende Dezember 2025 die Micro-LED Sparte von X Display Company, kurz XDC.

Die Übernahme umfasst dabei das geistige Eigentum und das Equipment für MicroLED- und MicroIC-Fertigungen sowie Mass-Transfer-Verfahren. 15 XDC-Mitarbeiter wechseln in diesem Zuge zu Daktronics.

Bereits seit 2020 investiert Daktronics in XDC. Mit der Übernahme soll das Portfolio um Technologien für Narrow Pixelpitch Displays erweitert werden.

