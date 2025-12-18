Genau hier zeigt sich, wie wichtig ein breites und verlässliches Partnernetzwerk ist. Denn ein moderner Software- Anbieter sollte nicht nur technologisch überzeugen, sondern auch sicherstellen, dass sein Ökosystem aus Hardware-, Integrations- und Servicepartnern stabil und zukunftsfähig aufgestellt ist.

Im Video erklärt invidis-Redakteurin Antonia Hamberger, was ein Trusted Partner Network ausmacht und warum es von entscheidender Bedeutung für die Wahl einer zukunftsfähigen Software ist.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

