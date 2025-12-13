Was ist eine Software mit Zukunft? Wir haben uns das am Beispiel Digital Signage-CMS angeschaut und das TRUST-Prinzip entwickelt – 5 Prinzipien, an denen man verlässliche Software-Partner erkennt. Das erste erläutert invidis-Redakteurin Antonia Hamberger in diesem Video.

Alle 5 Prinzipien sind ausführlich erläutert in unserem neuen Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“. Jetzt direkt das PDF downloaden!

