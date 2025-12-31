LED-Hersteller Infiled baut einen weiteren großformatigen Screen in Dubai: Neben der Dooh-Offensive an der Al Khail Road kam nun eine weitere Installation hinzu – ebenfalls an einer der Hauptverkehrsstraßen Dubais: An der Sheikh Zayed Road wurde das erste digitale Display am A-Tower installiert. Der DooH-Screen wird von Pixels World vermarktet. Auf 300 Quadratmetern Fläche erreicht der Screen mit LED-Panels aus der Mvmk2-Serie dabei eine Helligkeit von bis zu 10.000 Nits. Der Pixelpitch liegt bei 10,4 Millimetern.

Das neue Display ersetzt eine ältere Anlage, die aufgrund von Überhitzung wiederholt ausgefallen war. Die Installation wurde laut Infiled innerhalb von 12 Wochen abgeschlossen.

Mehr als eine halbe Million Menschen sind täglich auf der Sheikh Zayed Road unterwegs – und dafür ist das installierte Display auch ausgelegt: Die verwendete Serie arbeitet mit optimierten Wärmemanagement.

Dabei kommt es ohne zusätzlichen Lüfter oder Klimatisierung aus und verfügt über die Schutzklasse IP65. Der durchschnittliche Energieverbrauch soll dabei 16 Prozent geringer sein als bei anderen LED-Systemen. Auch der Wartungsaufwand soll dadurch gesenkt werden.

