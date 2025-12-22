Am Wintermarkt im Alten AKH in Wien zeigt die Niederösterreichische Molkerei (NÖM) eine weihnachtliche Kampagne auf DooH-Screens von Monitorwerbung. Zum Einsatz kommen zwei Sujets zu Kakao- und Vollmilch. Die Ausspielung erfolgt auf neu installierten digitalen Außenflächen innerhalb des Marktareals.

Die Kampagne läuft während der Adventszeit am Standort Altes AKH. Der Wintermarkt zählt pro Saison rund 750.000 Besucher. Die Screens befinden sich im Eingangsbereich sowie innerhalb des Areals. Die Flächen sind Teil einer neuen DooH-Infrastruktur, die Monitorwerbung erstmals auf Wiener Weihnachtsmärkten einsetzt.

NÖM nutzt die Flächen für eine saisonale Kommunikation von Heißgetränken. Das Vollmilch-Sujet enthält einen Spendenaufruf der Caritas-Initiative Ein voller Einkaufswagen, der auf der Verpackung abgebildet ist.

Neue DooH-Infrastruktur auf Wiener Weihnachtsmärkten

Monitorwerbung knüpft mit den DooH-Screens an Wiener Weihnachtsmärkten an sein City-Screen-Netzwerk an, über das invidis bereits berichtete. Das Netzwerk umfasst City- und Schaufenster-Displays in mehreren österreichischen Städten. Die Weihnachtsmarkt-Flächen erweitern das bestehende Inventar um saisonale Standorte im urbanen Umfeld.

