DCC Technology (Muttergesellschaft u.a. von Exertis und Almo) firmiert ab sofort unter dem Namen Nexora. Dies folgt auf der strategischen Neuausrichtung der irischen Mutter DCC, alle Technology-Aktivitäten zu verkaufen. DCC wird in Zukunft sich nur noch auf den Energiehandel fokussieren.

Die zum Verkauf stehenden Technology-Geschäftsaktivitäten mit dem Fokus auf Pro AV, Audio, Infrastruktur und Unterhaltungselektronik – firmieren nun unter Nexora. Die Namensänderung vereint 27 Distributoren mit 2.500 Mitarbeiter in Europa und Nordamerika unter einem neuen gemeinsamen Namen. Das zusammengekaufte Portfolio firmierte bisher unter verschiedenen Namen – u.a. Exertis und Almo.

Die neue Marke Nexora ist abgeleitet von „Nex“ (nächstes) und „Ora“ (Energie) und soll Fortschritt, Dynamik, Zuversicht und Vorwärtsdrang symbolisieren.

Die Nexora-Gruppe

Nexora umfasst Comm-Tec in der DACH-Region, Italien und Iberien, Azenn und Connect in Frankreich, Hammer in Europa, Captech in den nordischen Ländern sowie Almo und JAM in Nordamerika. Gemeinsam erzielen die Unternehmen 3.6 Milliarden USD und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und bewährte Marktführerschaft. Almo feiert dieses Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Comm-Tec feiert 40 Jahre. Hammer wird im kommenden Jahr 35 Jahre alt. JAM feierte kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum. Dieses Erbe bleibt unverändert und ist weiterhin zentral für unsere Dienstleistungen für unsere Partner.

Ausstieg aus margenschwachen IT-Geschäften und Abschaffung des Namens Exertis

Mit dem abgeschlossenen Verkauf der britischen IT-Geschäfte von Exertis und dem Ausstieg aus margenschwachen IT-Aktivitäten in Frankreich, Spanien und den Niederlanden wird der Name Exertis von den Unternehmen der Nexora-Gruppe aufgegeben.