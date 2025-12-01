Samsung hat in Eschborn ein neues Business Experience Centre (BEC) eröffnet. Das Centre soll die neue Anlaufstelle für Kunden und Partner in Deutschland werden. In 20 Szenarien können sie hier Komplettlösungen für unterschiedliche Branchen texten.

Im Fokus des BEC steht die „One Samsung“-Vision: ein integriertes Technologie-Ökosystem, das Smartphones, Tablets, Displays, Haushaltsgeräte mit Partnerlösungen wie Nuki, SMA, Aotec, Schneider Electric oder ABB kombiniert. Alle Geräte sind hier in die Sicherheitsplattform Samsung Knox integriert, die für eine geschützte User Experience sorgen soll.

Die Demonstrationen reichen von interaktiven Flipcharts für Unterrichtsräume über mobile Galaxy-Handhelds im Retail-Bereich bis hin zu hybriden Arbeitsplatzlösungen in Zusammenarbeit mit Logitech. Im Healthcare-Bereich zeigt ein digitales Arztzimmer Anwendungen für Telemedizin, während in der Education-Zone digitale Lernmethoden gezeigt werden.

Ein Control Room demonstriert die zentrale Steuerung und Analyse kritischer Infrastrukturen durch vernetzte Displays und Cloudlösungen. Im Hospitality-Bereich lassen sich Licht, Klima und Displays über die B2B-Plattform Smartthings Pro zentral steuern, auch standortübergreifend und in Kombination mit Drittanbieter-Geräten.

Darüber hinaus versteht sich das BEC als Plattform für Austausch, Co-Creation und Innovation. In Workshop-Räumen können Partner und Kunden gemeinsam Lösungen entwickeln, Prototypen testen und branchenspezifische Anwendungen weiterentwickeln.

Die offizielle Eröffnung fand am 26. November 2025 in der Deutschlandzentrale von Samsung statt. Gäste erhielten exklusive Führungen, konnten Szenarien ausprobieren und mit Experten über strategische B2B-Lösungen diskutieren.