Seit Dezember ist Michaela Hirsch als Business Director Pro AV DACH bei der Global Mounts Group tätig, einem Spezialisten für Befestigungslösungen im ProAV- und IT-Bereich. Zuvor hatte Michaela Hirsch eine leitende Funktion bei Mitbewerber Peerless-AV inne, wo sie das Deutschland-Business sowie das Team neu aufbaute.

Insgesamt bringt Michaela Hirsch mehr als 20 Jahre Erfahrung in der AV-Branche mit. Mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk soll sie bei Global Mounts künftig das Partner-Ökosystem im ProAV- und Digital-Signage-Markt weiter ausbauen.

Die Global Mounts Group besteht aus drei Marken, die verschiedene Expertisen und Anwendungsbereiche abdecken: Neomounts, B-Tech AV Mounts and Audipack.

Michaela Hirsch kommentiert: „Ich bin zu einer superspannenden Zeit zur Global Mounts Group gewechselt. Jede Marke bringt ihre einzigartige Expertise und ihren innovativen Ansatz ein, um sicherzustellen, dass wir unseren Partnern, Händlern und Kunden die bestmöglichen Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse bieten. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe und darauf, die nächsten Schritte mitzugestalten.“