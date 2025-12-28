Iiyama erweitert die G-Master-71-Serie um neue Gaming-Displays in 24 und 27 Zoll. Der Hersteller setzt bei den Modellen auf Fast-IPS-Panels und deckt Auflösungen von Full HD über QHD bis UHD ab. Für mehrere Varianten nennt Iiyama eine Bildwiederholrate von 240 Hertz.

Als Topmodell der Serie führt Iiyama den GB2771UHSU-B1. Das Display unterstützt laut Datenblatt eine UHD-Auflösung mit 144 Hertz sowie alternativ Full HD mit bis zu 288 Hertz. Für die Serie gibt der Anbieter eine MPRT-Reaktionszeit von 0,8 Millisekunden an sowie eine Nvidia G-SYNC-Compatible-Zertifizierung zur Synchronisation von Grafikkarte und Display.

Zur Ausstattung gehören je nach Modell ergonomische Standfüße mit Höhenverstellung sowie Pivot-, Swivel- und Tilt-Funktion. Einige Varianten verfügen über feste Standlösungen. Zusätzlich listet Iiyama Funktionen zur Reduktion von Blaulicht sowie flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung.

Als Schnittstellen stehen HDMI 2.1, Displayport 1.4 sowie ein integrierter USB-Hub zur Verfügung. Ergänzend sind ein Kopfhörerausgang, integrierte Lautsprecher und Kabelmanagement-Funktionen vorgesehen.

Für den deutschen Markt liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen bei 122 Euro für Einstiegsmodelle der Serie. Das Topmodell GB2771UHSU-B1 liegt bei 300 Euro. Die übrigen Varianten sind laut Hersteller im Bereich zwischen 143 und 199 Euro verfügbar.

Anzeige