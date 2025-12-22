Die Goldbach Group veräußert ihre deutsche Tochtergesellschaft Goldvertise Media an das Münchner Medienunternehmen High View. Goldvertise ist auf die Vermarktung von Bewegtbildinhalten im Connected TV, linearen TV und Online Video spezialisiert.

High View, mit Standorten in Landshut, München, Oberhaching und Wien, betreibt verschiedene Medienmarken im deutschsprachigen Raum und international. Das Unternehmen entwickelt, distribuiert und vermarktet neue Marken und bietet ein Portfolio, das klassische lineare TV-Sender ebenso umfasst wie Streaming-Angebote.

Laut einem Sprecher von High View zielt die Akquisition darauf ab, Goldvertise strategisch zu stärken und dessen Position im Total-Video-Ökosystem auszubauen.

Goldbach konzentriert sich auf die Schweiz

Goldvertise ging aus der ehemaligen Goldbach Germany GmbH hervor. Der Vermarkter arbeitet mit mehr als 45 Connected TV-Partnern, über 40 linearen Special-Interest-TV-Sendern sowie einem umfangreichen Online-Portfolio mit bis zu fünf Milliarden monatlichen Ad Requests.

Die Veräußerung erfolgt im Rahmen der strategischen Fokussierung der Goldbach Group auf den Schweizer Markt. Christoph Marty, CEO der Goldbach Group, sagt: “Ich freue mich für Frank und sein Team, dass wir in High View eine neue Heimat gefunden haben, die den eingeschlagenen Weg der Goldvertise fortführen wird.”

Frank Möbius, Managing Director Goldvertise: “Goldvertise Media und High View verbindet seit Jahren eine enge, erfolgreiche Partnerschaft. Durch die zukünftige Zusammenarbeit mit High View können wir unsere Marken, Kompetenzen und Technologien noch besser verzahnen und Synergien gezielt nutzen – zum Vorteil all unserer Partner, Mandanten und Werbekunden.“

Anzeige